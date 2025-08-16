Haberler

Galatasaray, Karagümrük’ü 3-0 Yendi

GALATASARAY’IN ZAFERİ VE İKİDE İKİ

Süper Lig’de 2025/26 sezonunun ikinci haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, maçı 3-0’lık skorla kazanarak, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, sezona güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Maç sonrasında Rıdvan Dilmen, HT Spor programında yaptığı değerlendirmelerde şampiyonluk iddialarına yer verdi. Bu sezon Süper Lig’deki yarışın sıcak geçeceğini belirten Dilmen, “Bu sene geçtiğimiz sezonki gibi 11 puan fark olmaz. Ben Fenerbahçe’nin de bu sezon baya bir yarışta olacağını düşünüyorum. Beşiktaş’ı da bekliyorum alacağı oyunculara bağlı tabii.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, ligdeki rekabetin artacağına işaret ediyor.

Pekin’de Robot Yarışmaları Sürüyor

Pekin'de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 15 ülkeden 280 ekip, robotlarının yeteneklerini atletizm ve futbol gibi çeşitli kategorilerde sergiliyor.
Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

Aliağa FK, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve başarılı bir kariyer diledi.

