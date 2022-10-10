Galatasaray kararını verdi

Galatasaray’ın ekibi Norwich’ten kiralık olarak takıma kattığı Milot Rashica’nın bonservisi alınıyor.

Ada’da 2.5 milyon Euro kazanmasına rağmen Sarı Kırmızılılar ile 1.5 milyon Euro kazanan yıldız oyuncu için harekete geçti.

Galatasaray Yönetimi, Kosovalı sağ kanat oyuncusunun bonservisini almak istiyor. Ancak bu konuda Norwich ile anlaşma sağlanamaması halinde Aslan, 26 yaşındaki oyuncuyu en azından bir yıllık daha kiralık olarak kadrosunda tutmayı çok istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalar başlarken, devre arasında somut adımların atılacağı öğrenildi. Öte yandan Rashica’nın da Türkiye’de kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk da yıldız oyuncuya daha fazla forma vermenin hesaplarını yapıyor.