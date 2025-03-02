Galatasaray, Kasımpaşa Deplasmanına Çıkıyor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de geride kalan 24 maçta 20 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yoluna namağlup devam ediyor. Bu süreçte 64 puan toplayan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde lider konumda. Kasımpaşa ise 24 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti ve 9. sırada yer aldı. İki ekip, sezonun 7. haftasında karşı karşıya geldiği maçta 3-3’lük eşitlikle ayrıldı.

GALATASARAY’DA CEZALAR VE SAKATLIKLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi takımın başında yer alamayacak. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisi sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Okan Buruk’a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası uyguladı. TFF Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz ise reddedildi ve cezasını Kasımpaşa maçında çekecek. Galatasaray’ın öne çıkan oyuncularından Yunus Akgün, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu sezon 32 resmi maçta 11 gol atan milli yıldız, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

KASIMPAŞA’YI GEBERTECEK İKİLİ

Galatasaray’da, Victor Osimhen ve Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, maçta sarı kart görmeleri halinde 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Ek olarak, Alvaro Morata ve Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’deki son 25 maçında hiç mağlup olmadı. En son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe derbisinde yaşayan Galatasaray, son 23 deplasman mücadelesinde de hiç yenilgi yüzü görmedi.

OSIMHEN’İN GOL PLANLARI

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli’den kiralanan Victor Osimhen, Kasımpaşa karşısında en yakın gol atma hedefi olacak. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de 19 maça çıkan Osimhen, 14 gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki yıldız, UEFA Avrupa Ligi’nde 7 maçta 6 gol atarak toplamda 20 defa fileleri havalandırdı. Bu durumda, Galatasaray’da Osimhen dışında da gol beklentisi olan oyuncular bulunuyor.

KASIMPAŞA’YI MAĞLUP EDİP PUAN HASRETİNE SON VERMEK

Kasımpaşa, Süper Lig’de son 2 maçını üst üste kaybetti. İstanbul ekibi, Fenerbahçe’ye 3-1 ve Onvo Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa, iç sahada son 4 maçında kaybetmedi ve 12 gol atıp 8 gol yedi. Süper Lig’de Galatasaray ile toplam 42 kez karşılaşacak olan Kasımpaşa, bu müsabakalarda 26 kez Galatasaray’ı mağlup etti. Kasımpaşa, Galatasaray’ı 14 kez ağırladığı stadyumda 3 kez yenmeyi başardı.

Galatasaray, iki takım arasında daha önce oynanan 41 maçta 84 gol atarken, Kasımpaşa ise 45 gol sayısına ulaştı. Galatasaray, rakibiyle son 5 Süper Lig karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 berberlik aldı. İki takım arasındaki maçlarda Kasımpaşa’nın son galibiyeti 2013-2014 sezonunda geldi. Bu maçlar, Galatasaray’ın 5-2 ve 4-3’lük kazançlarıyla kayıtlara geçti.