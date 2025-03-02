Galatasaray, Kasımpaşa İle 3-3 Berabere Kaldı

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINDA 3-3 EŞİTLİK YAKALADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak üst üste 2. beraberliğini elde etti. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların toplamda 5. beraberliği olma özelliğini taşıyor. Maçta, Galatasaray şampiyonluk yarışında 2 puan kaybetmiş oldu.

GALATASARAY’IN KASIMPAŞA İLE OYNADIĞI MAÇLARDAKİ SKOR

Bu sezon Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaştığı 2 maçta da 3-3’lük sonuçlar elde etti. Bunun yanı sıra, Cimbom, Kasımpaşa dışında Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile de berabere kaldı.

İSTANBUL’DAKİ MAÇIN DETAYLARI

İstanbul’da gerçekleşen bu karşılaşma, Galatasaray için önemli bir fırsatın kaçtığı anlar içerdi. Üst üste aldığı beraberlikler, takımın ligdeki hedeflerini zorlaştırabilir.