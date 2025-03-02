Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 Berabere Kaldı

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇINDA DENGELER DEĞİŞTİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa’nın sahasına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, maç boyunca iki kez öne geçtikleri mücadelede rakipleriyle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.

OKAN BURUK’UN TEPKİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası dolayısıyla maçı tribünden izledi. Maçın başlarında yaşanan bir pozisyon üzerinde öfkesini kontrol edemeyen Buruk, 6. dakikada Yasin Özcan ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonda Yasin Özcan’a sarı kart çıkmamasına büyük bir tepki gösterdi. Yasin Özcan, daha önce Victor Osimhen’e yaptığı faul sebebiyle sarı kart görmüştü. Okan Buruk, Yasin’in ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırılmamasına sinirlenerek, oturduğu yerden kalktı ve hakem Cihan Aydın’a karşı sert bir tavır sergiledi.

PENALTI KARARI VE GALATASARAY’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Karşılaşmanın 10. dakikasında Victor Osimhen, kaleci Gianniotis ile yaşadığı mücadelede yere düştü ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Osimhen, kendisinin kazandırdığı penaltıyı 12. dakikada gole çevirerek Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, aynı zamanda ilk yarının final skorunu belirledi.

Kasımpaşa, maçın 37. dakikasında penaltı bekledi. Kasımpaşa’nın Fall’ı, sağ kanattan ceza sahasına doğru topu gönderdi ve Nuno da Costa’nın kaçırdığı toptan sonra Brekalo, Lemina’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak hakem Cihan Aydın, VAR değerlendirmesinin ardından oyunun devam etmesine karar verdi.

KASIMPAŞA’NIN İKİ GOLÜYLE DURUM DEĞİŞİYOR

İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa, 52. dakikada Brekalo’nun köşe vuruşuyla beraberlik golünü buldu. Piatkowski’nin arka direkteki kafa vuruşu ile skor 1-1 oldu. Kasımpaşa, 61. dakikada Gökhan Gül’ün asistinde Brekalo’nun attığı golle öne geçti, durumu 2-1 yaptı.

69. dakikada Galatasaray, Osimhen’in yönlendirmesiyle skoru eşitledi. Osimhen’in verkaçta yerde kalmasıyla kazanılan serbest vuruşta Davinson Sanchez, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ardından, 71. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, Muslera’nın uzun gönderdiği topu yakalayarak kaleye gönderdi ve Galatasaray’ı 3-2 öne geçirdi.

SON ANLARDA PENALTI VE BERABERLİK

Galatasaray’ın yeni stoperi Cuesta, 80. dakikada penaltıya neden oldu. Kasımpaşa, 81. dakikada Can Keleş’e yapılan müdahale sonrası penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR kontrolü sonrası bu pozisyonda penaltı kararı verdi. Haris Hajradinovic, penaltıda kaleciye takılmadan topu ağlara göndererek durumu 3-3’e getirdi. Bu gol, karşılaşmanın sonucunu belirledi.