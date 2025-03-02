Galatasaray, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇININ DETAYLARI

Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11’ler”, “Kasımpaşa Galatasaray muhtemel kadro” gibi aramaları sık yapıyor. İşte 2 Mart 2025 Pazar günü gerçekleşecek olan mücadelenin resmi ilk 11’leri ve diğer ayrıntılar!

KADROLAR

Kasımpaşa’nın sahaya çıkacağı kadro şu şekilde; Gianniotis, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, ve Nuno. Galatasaray ise Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, ve Osimhen ile mücadele edecek.

TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK CEZA ALDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak. Ligin 25. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Okan Buruk’a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verildi. Okan Buruk’un, cezasına itirazı TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedildi ve cezasını Kasımpaşa maçında çekecek.

YAYIN BİLGİLERİ

Maç, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Yasal ve güvenilir bir yayın için beIN Sports’un resmi web sitesini veya uygulamasını tercih edebilirsiniz.