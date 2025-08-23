Haberler

Galatasaray Kayseri’ye Geldi, Taraftarlar Karşıladı

GALATASARAY KAYSERİ’YE GELDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maça çıkmak üzere Kayseri’ye ulaştı. Takımı taşıyan uçak, Kayseri Havaalanı’na iniş yaptıktan sonra, sarı-kırmızılılar geniş güvenlik önlemleriyle birlikte konaklayacağı otele hareket etti.

TARAFTARLARDAN GÜÇLÜ DESTEK

Kayseri’ye gelen Galatasaray kafilesini otel önünde çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarıyla takıma destek vererek moral sağladı. Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında gerçekleşecek Kayserispor – Galatasaray maçı yarın saat 21.30’da başlayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

MHP’li Kılıç, “Terörsüz Türkiye, tarihi bir hedeftir.” dedi

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, terörsüz bir Türkiye'yi hedeflemenin siyasi değil, vicdani ve tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.
Haberler

Brighton Oyuncularından Favori Stadyumlar Açıklandı

Brighton futbolcularının favorite stadyumları soruldu. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe Stadyumu'nu seçerken, Danny Welbeck Galatasaray Stadyumu'nu tercih etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.