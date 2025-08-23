Galatasaray Kayseri’ye Geldi, Taraftarlar Karşıladı

GALATASARAY KAYSERİ’YE GELDİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maça çıkmak üzere Kayseri’ye ulaştı. Takımı taşıyan uçak, Kayseri Havaalanı’na iniş yaptıktan sonra, sarı-kırmızılılar geniş güvenlik önlemleriyle birlikte konaklayacağı otele hareket etti.
TARAFTARLARDAN GÜÇLÜ DESTEK
Kayseri’ye gelen Galatasaray kafilesini otel önünde çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarıyla takıma destek vererek moral sağladı. Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında gerçekleşecek Kayserispor – Galatasaray maçı yarın saat 21.30’da başlayacak.