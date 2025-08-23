Galatasaray, Kayserispor ile karşılaşacak

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 59. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 21.30’da Kayserispor ile oynayacak. Sezona iki galibiyetle başlayan Galatasaray, averajla 3. sırada yer alıyor. Kayserispor ise, Başakşehir’in Avrupa kupası maçından dolayı bir maçı ertelendiği için 1 beraberlik ile 9. sırada bulunuyor. Galatasaray, Kayserispor’u mağlup ederek yoluna yenilgisiz devam etmek istiyor.

REKABETİN TARİHİ VE GALATASARAY’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray ve Kayserispor, Süper Lig tarihinde daha önce 58 kez karşılaştı. Bu maçların 36’sında Galatasaray galip gelirken, Kayserispor yalnızca 5 kez rakibini yenebildi. 17 maçta ise eşitlik söz konusu oldu. Rekabette Galatasaray toplamda 130 gol atarken, Kayserispor ise 46 golle karşılık verdi. Geçen sezon iki takım arasında oynanan maçları Galatasaray, 5-1 ve 3-0’lık skorlarla kazandı.

SON PERFORMANSLAR VE GALATASARAY’IN GOL GÜCÜ

Galatasaray, en son Beşiktaş’a karşı mağlup olduktan sonra oynadığı tüm maçlarda puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 8 ve bu sezon 2 olmak üzere toplamda 10 karşılaşmayı kazanmayı başardı. Bu süreç içinde 28 gol atan Galatasaray, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü. Bu gollerin 6’sında Barış Alper Yılmaz’ın imzası var. Barış Alper, Gaziantep FK maçında 2 gol ve 1 asist, Fatih Karagümrük karşısında ise 1 gol kaydetti.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN DURUMU

Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan ekibi NEOM SC’ye transfer gündeminde olsa da Galatasaray, onu takımda tutmayı planlıyor. Kayserispor ile oynanacak olan bu karşılaşmada Barış Alper’in forma giyip giymeyeceği son antrenmandan sonra netlik kazanacak.

GAZİANTEP VE KAYARSPOR MAÇLARINDA KALESİNİ KORUDU

Galatasaray, bu sezon ligde Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile gerçekleştirdiği maçlarda kalesini gole kapatmayı bildi. Bu iki maçta da gol yemeyen sarı-kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç, gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN KARŞILAŞMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ilk kez karşı karşıya gelecek. Buruk, önceki karşılaşmasında 2 Şubat 2024 tarihinde Samsunspor ile oynanan maçta sarı-kırmızılıları 2-0’lık skorla galip getirmişti.

EN FARKLI GALİBİYETLER VE MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray, Kayserispor ile olan rekabette en farklı galibiyetini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında evinde aldığı 6-0’lık skorlarla elde etti. Kayserispor ise, ligdeki en farklı galibiyetini 2021-2022 sezonunda 3-0’lık scorela elde etti. İki takım arasındaki en gollü maç ise 1985-1986 sezonunda oynandı ve Galatasaray bu maçı 5-2’lik skorla kazandı. Kayserispor ile Galatasaray arasındaki maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Kısal yapacak, maçın 4. hakemi ise Fatih Tokail olacak.