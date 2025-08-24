Galatasaray, Kayserispor ile Maç Yapacak

MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleştirilip, saat 21.30’da başlayacak. Müsabakanın hakemliğini Alper Akarsu yapacak ve VAR hakemi Davut Dakul Çelik olacak.

TAKIM KADROLARI

Kayserispor’un kadrosu: “Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso.”

Galatasaray’ın kadrosu: “Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Jakobs, Osimhen.”