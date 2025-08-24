Haberler

Galatasaray, Kayserispor ile Maç Yapacak

MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleştirilip, saat 21.30’da başlayacak. Müsabakanın hakemliğini Alper Akarsu yapacak ve VAR hakemi Davut Dakul Çelik olacak.

TAKIM KADROLARI

Kayserispor’un kadrosu: “Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso.”

Galatasaray’ın kadrosu: “Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Jakobs, Osimhen.”

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Ödülleri Verildi

Çanakkale Zafer Kupası etabında düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları ödül töreni, protokol üyeleri ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Tarihi anlar yaşandı.
Haberler

Sındırgı’da 4,8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Sındırgı'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.