Galatasaray, Kayserispor Maçı İçin Hazırlanıyor

GALATASARAY’IN ANLAYIŞLI HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Süper Lig’in 3. hafta maçında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı.

ANRENMANIN İÇERİĞİ

Antrenman, iki grup halinde yapılan 10’a 2 pas çalışması ve koşu çalışmalarıyla sürdü. Sonunda ise üç takımlı bir turnuvayla antrenman tamamlandı.

GELECEK ANTRENMANLAR

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.