Galatasaray, Kayserispor Maçı İçin Hazırlanıyor

GALATASARAY’IN ANLAYIŞLI HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Süper Lig’in 3. hafta maçında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı.

ANRENMANIN İÇERİĞİ

Antrenman, iki grup halinde yapılan 10’a 2 pas çalışması ve koşu çalışmalarıyla sürdü. Sonunda ise üç takımlı bir turnuvayla antrenman tamamlandı.

GELECEK ANTRENMANLAR

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

ÖNEMLİ

Putin, Barış Sürecini Başlatmayı Kabul Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın barış sürecine katkılarını öne çıkardı. Putin, Zelenskiy ile bir görüşme yapmayı kabul etti. ABD, Ukrayna'da askeri varlık bulundurmayacak.
Vezirköprü Arkeoloji Çalıştayı Tamamlandı

Vezirköprü ilçesinde düzenlenen çalıştay, Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılına odaklandı. Tarihi eserler ve kültürel mirasın korunması tartışıldı.

