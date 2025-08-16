Haberler

Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazır

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Galatasaray, Süper Lig’in 3’üncü haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Antrenman, dinamik ısınma ile start alırken, devamında koşu çalışmaları yapıldı.

Teknik direktör Okan Buruk idaresindeki açık hava çalışmasında, topa sahip olma üzerine yapılan antrenmanların ardından çift kale maçla idman tamamlandı. Sarı-kırmızılı takım, 19 Ağustos Salı günü saat 19.00’da yapacağı yeni idmanla hazırlıklarını devam ettirecek.

Pekin’de Robot Yarışmaları Sürüyor

Pekin'de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 15 ülkeden 280 ekip, robotlarının yeteneklerini atletizm ve futbol gibi çeşitli kategorilerde sergiliyor.
Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

Aliağa FK, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve başarılı bir kariyer diledi.

