Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazır

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Galatasaray, Süper Lig’in 3’üncü haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Antrenman, dinamik ısınma ile start alırken, devamında koşu çalışmaları yapıldı.

ANTRENMAN DETAYLARI VE TANITIM

Teknik direktör Okan Buruk idaresindeki açık hava çalışmasında, topa sahip olma üzerine yapılan antrenmanların ardından çift kale maçla idman tamamlandı. Sarı-kırmızılı takım, 19 Ağustos Salı günü saat 19.00’da yapacağı yeni idmanla hazırlıklarını devam ettirecek.