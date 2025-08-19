Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’deki 3. haftada Kayserispor ile karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam ettiriyor. Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayarak, iki grup halinde yapılan 10’a 2 pas çalışması ve koşu çalışması ile süregeldi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN YÖNETİMİNDEKİ ANTRENMAN

Antreman, Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetiminde gerçekleşti ve üç takımlı bir turnuvayla tamamlandı. Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 11.00’deki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.