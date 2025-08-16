Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY, HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklara yoğun bir şekilde başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapıldı. Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başlayıp koşu çalışmasıyla devam etti.

ANRENMAN DETAYLARI

İdmanın ilerleyen kısmında, topa sahip olma çalışmaları yapıldı ve antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, 2 günlük bir aranın ardından hazırlıklarına 19 Ağustos Salı günü saat 19.00’da yapacağı yeni bir antrenmanla devam edecek.