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Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 yendi

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GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK ZAFERİ

Galatasaray, Süper Lig’de Kayserispor’u 3-0’la mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan etti ve göğsüne 5. yıldızı taktı. Sarı-kırmızılı ekip bu zaferi, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’a yönelik hazırladığı etkileyici bir video ile taçlandırdı. “Geleceğe Dönüş” filmi temalı kurgu, sosyal medyada taraftarların büyük ilgisini çekti ve coşku yarattı.

Kayserispor karşısında elde ettiği rahat galibiyetle birlikte Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırırken rakiplerine de mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolar, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarını hedef aldı. “Bu filmin sonu yok. Kaderinizden kaçamazsınız…” başlığıyla yayınlanan paylaşım, hızla binlerce etkileşim aldı.

OKAN BURUK’TAN GELECEK VURGUSU

Galatasaray’ın “Geleceğe Dönüş” temalı videosu, adeta sinema şöleni gibiydi. Videonun açılışında teknik direktör Okan Buruk, 2035 yılında İstanbul’u televizyondan izlerken görüntülendi.

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