Galatasaray, Kayserispor’u 4-0 mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig’in 3’üncü haftasında Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 21.30’da başlayan maçı hakem Alper Akarsu yönetti. Akarsu’nun yardımcıları ise Deniz Caner Özaral ve Mehmet Kısal oldu. Karşılaşmada etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, 36’ncı dakikada Eren Elmalı’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızla başlayan sarı-kırmızılılar, 46’ncı dakikada tekrar Eren Elmalı ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Maçın büyük bölümünü üstün oynayan Galatasaray, 86’ncı dakikada Victor Osimhen ve 90+3’üncü dakikada Leroy Sane’nin golleriyle maçı 4-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 3’te 3 ile yoluna devam etti.

GAZİANTEP VE KARAGÜMRÜK GALİBİYETLERİ

Galatasaray, Gaziantep FK’yı 3-0, Fatih Karagümrük’ü 3-0 ve Kayserispor’u 4-0 yenerek, Süper Lig’in ilk 3 haftasında kalesini gole kapatmayı başardı. Böylelikle 2007-2008 sezonundan bu yana ilk kez üst üste galip gelmiş oldu. Ayrıca, sarı-kırmızılı ekip, son 7 Süper Lig maçını gol yemeden kazanarak kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı ve Kayserispor karşısında da üst üste 10’uncu deplasman galibiyetini elde etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, böylece Süper Lig’de 11 maçlık galibiyet serisini 3’üncü kez yakaladı.

OSIMHEN’İN İLK GOLÜ

Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu Victor Osimhen, bu karşılaşmada Kayserispor’a karşı ilk golünü kaydetti. Sezonun başında ilk kez 11’de sahaya çıkan Nijeryalı santrfor, 86’ncı dakikada takımının 3’üncü golünü attı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 26 gol atarak gol kralı olan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon gollerine devam etti.

SANE’DEN İLK GOL

Bayern Münih’ten transfer edilen Leroy Sane, Galatasaray formasıyla ilk golünü Kayserispor maçında buldu. 90+3’üncü dakikada fileleri sarsan Alman oyuncu, bu maçta 1 gol ve 1 asistle etkili bir performans sergiledi. 46’ncı dakikadaki Eren Elmalı’nın golünde de asisti yapan Sane, 28 Ekim 2023 tarihinden sonra bir lig maçında hem gol atmış hem de asist yapmış oldu.

EREN ELMALI TARİHE GEÇTİ

Galatasaray’ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Eren Elmalı, 36 ve 46’ncı dakikada attığı iki golle maçın yıldızı oldu. Eren’in bu golleri, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 4000’inci golü olarak kayıtlara geçti. Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK karşısında da gol atan Elmalı, bu sezon ligdeki 3’üncü maçında 3’üncü golünü kaydetti.

ZANIOLO’DAN SKOR KATKISI

Galatasaray’da İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Kayserispor maçında skor katkısı üretti. Yedekten oyuna giren Zaniolo, 86’ncı dakikada Victor Osimhen’in golünde asisti yapan isim oldu. Bu asistle Zaniolo, Galatasaray formasıyla yaklaşık 2 yıl sonra bir maçta skora katkı sağladı. Son olarak, 4 Haziran 2023’te oynanan Fenerbahçe maçında etkili olmuştu.