Galatasaray, Kayserispor’u 4-0 yendi

GALATASARAY KAYSERİSPOR’U MAĞLUP ETTİ
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 4-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu maç ile birlikte sarı-kırmızılı ekip, son 8 resmi maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Galatasaray, 3 Mayıs’ta Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada kalesinde gol görmüştü.
Cimbom, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde, oynadığı hiçbir maçta gol yemeden sahadan ayrıldı. İşte Galatasaray’ın son 8 maçında elde ettiği sonuçlar:
– Trabzonspor 0-2 Galatasaray
– Galatasaray 3-0 Kayserispor
– Göztepe 0-2 Galatasaray
– Trabzonspor 0-3 Galatasaray
– Galatasaray 2-0 RAMS Başakşehir
– Gaziantep FK 0-3 Galatasaray
– Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük
– Kayserispor 0-4 Galatasaray