Galatasaray, Kayserispor’u 4-0 yendi

GALATASARAY KAYSERİSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 4-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu maç ile birlikte sarı-kırmızılı ekip, son 8 resmi maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Galatasaray, 3 Mayıs’ta Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada kalesinde gol görmüştü.

Cimbom, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde, oynadığı hiçbir maçta gol yemeden sahadan ayrıldı. İşte Galatasaray’ın son 8 maçında elde ettiği sonuçlar:

– Trabzonspor 0-2 Galatasaray

– Galatasaray 3-0 Kayserispor

– Göztepe 0-2 Galatasaray

– Trabzonspor 0-3 Galatasaray

– Galatasaray 2-0 RAMS Başakşehir

– Gaziantep FK 0-3 Galatasaray

– Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük

– Kayserispor 0-4 Galatasaray