Galatasaray, Kayserispor’u 4-0 yendi

GALATASARAY’IN KAYSERİSPOR’A KARŞI BASKILI OYUNU

Süper Lig’in 3’üncü haftasında son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın bitiminde Kayserispor’un Teknik Direktörü Markus Gisdol ile Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma ile ilgili görüşlerini paylaştı.

GİSDOL’DAN GALATASARAY’IN ÜST SEVİYESİNE VURGU

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, karşılaşmayı değerlendirirken, “İlk golü yemeden önce önemli bir gol fırsatı yakalamıştık. Galatasaray gibi üst seviye takımlar, iyi konsantre olunmadığında tek bir şansta bile golü bulabiliyorlar. İkinci yarıya da erken bir gol yiyerek başladık. Buna rağmen maçı çevirmek için fırsatlar yakaladık. Ancak bir kez daha yüksek seviye bir takım karşısında konsantrasyon eksikliği yaşadık. Sonuçta, ‘biz Galatasaray’ın seviyesinde değiliz’ diyebilirim. Bu mağlubiyetin ardından dersler çıkaracağız” dedi.

BURUK: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ELDE ETTİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor’un önceki haftalarda sergilediği futbola dikkat çekerek, “Kayserispor ikinci hafta oynadığı oyunla dikkat çekti. İlk golü bulduktan sonra, ‘2-0’ı da hemen ikinci yarı başında yakaladık ve maç sonucunda 4-0’lık galibiyetle ayrıldık. Bu galibiyet bizim için önemliydi. Rakibimizin de gole yaklaştığı anlar oldu” diye konuştu.

BARIŞ ALPER YILMAZ’A DESTEK VURGUSU

Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelen soruya Okan Buruk, “Barış bizim oyuncumuz. Her oyuncumuza sahip çıktığımız gibi sahip çıkmamız gerekiyor. Barış genç bir yetenek. Hatalar yapabilir, ancak ona destek olmalıyız. Son dönemde yaşanan kafa karışıklıkları nedeniyle onu takımdan ayrı tuttuk. O yüzden takımdan ayrı tuttuk. Barış son 3 yılda kazanılan şampiyonluklarda bizimle yer aldı. Genç yaşında daha fazla yönlendirmeye ihtiyacı var” açıklamasında bulundu.