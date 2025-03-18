Galatasaray Kemerburgaz Tesislerini Tanıttı

GALATASARAY YENİ TESİSLERİNİ TANITTI

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin tamamlanmasının ardından başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve teknik direktör Okan Buruk’un katılımıyla bir iftar programı düzenledi. Bu programda, Buruk dikkat çeken açıklamalar yaptı ve olası şampiyonluk kutlamaları için mekan önerisinde bulundu.

OKAN BURUK’TAN HEYECAN VEREN AÇIKLAMALAR

Okan Buruk, “Yemek salonumuz güzel, odamız güzel, her şey var. Artık top bizde. Florya’nın havası her zaman bambaşka. Oranın manevi bir gücü vardı. Ama bunu biz buraya taşıdık. İnşallah bundan sonra da burada güzel günler yaşar, kutlamaları burada yaparız” dedi. Şampiyonluk kutlamasının Florya’da mı, Kemerburgaz’da mı olacağı sorusuna ise Buruk, “Onu Florya’da yaparız inşallah. Yolumuz uzun. Çok önemli 9 maçımız var. Burada çok iyi hazırlanacağız. Zeminler iyi, fitness çok güzel. Fitnessı gördükten sonra biz hocalar ile devamlı fitnessa giriyoruz. (Gülerek) Zeminler çok güzel. Çok fark ediyor. Antrenman kalitesini çok değiştirdi. Çok önemliydi. Emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Kolay gibi gözüküyor ama bu çok önemli bir şey. Bunu kazandıran başkan ve yönetim kurulumuz Galatasaray için çok önemli bir hizmette bulundu. Buranın değerini bilmemiz lazım. Oyuncularla birlikte bunun değerini bileceğiz” şeklinde yanıt verdi.

SÜPER LİG’DE ÖNEMLİ GALİBİYET

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Antalyaspor’u 4-0 yendikleri maça yönelik ise, “Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik. Maçın başında rakibimiz savunmada 5’liye geçti. Bunu beklemiyorduk. Geçen hafta da bu oldu. Burada oyuna adaptasyonumuz, sıkıntılarımız oldu maç başında. Burada üretmede biraz daha zorlandık. Ama birinci gol, ikinci gol, pozisyonlar… Daha çok opsiyon bulduk. İkinci yarıda çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Skor büyümedi ama pozisyon vermedik, pozisyon bulduk. Bence iyi bir gündeydik. Önemli bir galibiyet aldık” değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray’ın bu galibiyeti sonrası, en yakın rakibi Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Böylelikle iki takım arasında puan farkı, Fenerbahçe’nin maç eksiğiyle birlikte 9’a yükseldi. Galatasaray, kalan 9 maçında 7’sini kazanırsa, diğer sonuçlara bakmadan şampiyon olacak.