Galatasaray, Kislyak’ı transfer etmek istiyor

GALATASARAY RUSYA’YA YÖNELDİ

Süper Lig ekibi Galatasaray, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Son gelen bilgilere göre, kulüp transferde yönünü Rusya’ya çevirdi. BeIN Sports’ta duyurulan habere göre, Galatasaray, CSKA Moskova’nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak’ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu genç yeteneği takip ettiği belirtildi.

KISLYAK’TAN GALATASARAY’A YEŞİL IŞIK

Matvey Kislyak’ın Galatasaray’a sıcak baktığı ve Sarı-kırmızılı formayı giymek istediği vurgulandı. Oyuncunun transferi konusunda Galatasaray tarafına olumlu sinyaller gönderdiği ifade ediliyor. Son dönemlerdeki performansı ve genç yaşı nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Kislyak, transferin gerçekleşmesi halinde takıma önemli katkılar yapabilir.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Kislyak’ın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon boyunca 33 resmi maçta 4 gol ve 1 asist üretmiş olması, onun potansiyelini ve takım için önemini artırıyor. Galatasaray, bu transferle birlikte orta sahadaki yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.