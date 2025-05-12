Galatasaray Kıymetli Tarih Yazar

MARIO LEMINA, GALATASARAY’A DÖNÜŞÜNÜ DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray’ın Gabonlu orta saha futbolcusu Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımın tarih yazdığına ve bu tarihin bir parçası olmak istediği için geri döndüğüne dikkat çekti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lemina, Galatasaray’da olmaktan duyduğu mutluluğu vurguladı. Forma giydiği maçlarda, takımına katkı sağlamak için çaba gösterdiğini söyleyen Lemina, “Bütün çalışmalarımı, aklımı ve gücümü sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Buraya çok büyük deneyimle geri geldim. Kafamla ve aklımla oynamaya çalışıyorum. Sonunda da inşallah Galatasaray’ın hedeflerini gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

GALATASARAY’IN GÜCÜ VE HEDEFLERİ

Galatasaray’da daha önceki dönemini mevcut dönemle kıyaslayan Lemina, “İlk geldiğimdeki durum daha farklıydı. İyi bir seri yakalamıştık o zaman, ta ki pandemiye kadar. Pandemi, yaptığımız işleri baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görüyoruz. Ben de aynı istek ve hevesle geri geldim ve Galatasaray’ın hedefleri için elimden gelen çabayı göstereceğim.” dedi.

VICTOR OSIMHEN HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Takım arkadaşı Victor Osimhen’in Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Lemina, “Victor ile çok iyi bir ilişkim var. Gerçi bütün takım arkadaşlarımla iyi ilişkim var. Victor dünyadaki en iyi forvetlerden birisi. O da bugünkü hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor. Şampiyonluk yaşamak ve kupalar kazanmak istiyoruz. Galatasaray burada kalmasını isteyecektir ancak bu onun kararı olacak ve onun kararına da saygı göstermemiz gerekiyor.” şeklinde ifade etti.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Taraftarların kendisine olan desteğini teşekkür ederek ifade eden Lemina, “Taraftarlar ilk geldiğim zaman bana çok destek oldular. Gelmeden önce de destek oldular ve bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Galatasaray şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim.” dedi.

KEMERBURGAZ TESİSLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Son olarak Florya Metin Oktay Tesisleri’nin Kemerburgaz’a taşınması hakkında şu ifadeleri kullandı: “Burada da Florya’daki ortam var. Florya’daki çalışanlar buraya geldi. Dolayısıyla oradaki ambiyans burada da oluşturuldu. Florya’da inanılmaz anılarımız ve güzel zamanlarımız oldu. Ama Kemerburgaz, Florya’nın da ötesinde. Çok gelişmiş ve muhteşem bir yer ve buradan devam edeceğiz.”