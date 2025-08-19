Galatasaray, Köhn’ü Union Berlin’e Gönderdi

GALATASARAY’IN SOL BEKİ DERRICK KÖHN TRANSFER OLDU

Galatasaray, 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn’ün, 4 milyon Euro transfer bedeli ve 500 bin Euro’luk şarta bağlı bonus karşılığında Alman ekibi Union Berlin’e transfer olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Köhn ile yollarını ayırma kararı aldı.

KÖHN’ÜN TRANSFER DETAYLARI

Galatasaray’dan yapılan duyuruda, “Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn’ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4 milyon Euro tutarında transfer bedeli ile 500 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir. Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon Euro düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 20’sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir.” bilgisi verildi.

KÖHN’ÜN GALATASARAY PERFORMANSI

Derrick Köhn, 2023-2024 sezonunun devre arasında Galatasaray’a transfer oldu ve toplamda 19 maçta forma giydi. Bu süreçte 1 gol ve 2 asist ile takıma katkı sağladı.