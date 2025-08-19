Haberler

Galatasaray, Köhn’ü Union Berlin’e Gönderdi

GALATASARAY’IN SOL BEKİ DERRICK KÖHN TRANSFER OLDU

Galatasaray, 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn’ün, 4 milyon Euro transfer bedeli ve 500 bin Euro’luk şarta bağlı bonus karşılığında Alman ekibi Union Berlin’e transfer olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Köhn ile yollarını ayırma kararı aldı.

KÖHN’ÜN TRANSFER DETAYLARI

Galatasaray’dan yapılan duyuruda, “Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn’ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4 milyon Euro tutarında transfer bedeli ile 500 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir. Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon Euro düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 20’sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir.” bilgisi verildi.

KÖHN’ÜN GALATASARAY PERFORMANSI

Derrick Köhn, 2023-2024 sezonunun devre arasında Galatasaray’a transfer oldu ve toplamda 19 maçta forma giydi. Bu süreçte 1 gol ve 2 asist ile takıma katkı sağladı.

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

