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Galatasaray Konyaspor İçin Hazırlanıyor

GALATASARAY HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile yapacağı deplasman maçının hazırlıklarına antrenman ile giriş yaptı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışma, topla ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması ile devam etti.

ANTRANMANIN DETAYLARI

Bu hazırlık süreci, topa sahip olma ve 2’ye 2 oyun çalışmaları ile zenginleştirildi ve çift kale maçla tamamlandı. Galatasaray, yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği idmanla bu hazırlıkları sürdürecek.

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