Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlandı

GALATASARAY’IN MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Konyaspor ile gerçekleştireceği karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sonlandırdı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, dinamik ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmalarla noktalandı.

SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYAN FUTBOLCULAR

Sarı-kırmızılı takımda, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına adım atan Elias Jelert, sağ dizinde yapılan esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni katılan Kaan Ayhan ve önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya’ya götürülmeyecek. Bu gelişmeler, takımın kadro durumu açısından önemli bir faktör oluşturuyor.