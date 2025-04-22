Galatasaray, Konyaspor’u 5-1 Yendi

GALATASARAY’IN HEDEFİ KUPA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında elde ettikleri 5-1’lik galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, “Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz” dedi. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde önemli bir başarı elde eden Galatasaray, deplasmanda Konyaspor’u mağlup ederek final yolunda güçlü bir adım attı.

RAKİBİMİZİ BEKLEYECEĞİZ

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, mücadele öncesinde rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’a geçmiş olsun dileklerini ileten Buruk, maç hakkında ise şu ifadeleri kullandı: “Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Galatasaray’ın müzesine kupa da kazandırma şansımız olur.”

ÜSTÜN BİR OYUN SERGİLEDİK

Oyun taktiği hakkında bilgi veren Buruk, rakiplerinin neler yapabileceğini bildiklerini ve nasıl bir hazırlık yapıldığını anlattı. “Bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla kırdık. Rahat bir oyun ve galibiyet oldu. Çok üstün bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. İkinci yarının belli bölümlerinde rakibimize verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bunlar da normal ama yine çok net gol pozisyonlarına girdik.” dedi. Buruk, takıma ve taraftarlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi: “Bugün bizim için önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum ve her zaman bizimle beraber olan taraftarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum.”