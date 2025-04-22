Galatasaray, Konyaspor’u 5-1 yendi

GALATASARAY FİNALE YÜKSELDİ

Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 5-1 yenerek finale yükseldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz, rakibimizi bekleyeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ GÜNÜ KUTLADILAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısındaki zaferin ardından düzenlenen basın toplantısında düşüncelerini aktardı. Buruk, “Öncelikle yarın 23 Nisan. Onu kutlayarak başlayacağım. Bizim için önemli bir gün. Bugünü hepimiz için değerli kılan ulu önder Atatürk’ü, sevgiyle, özlemle anarak başlayacağım,” dedi. Ayrıca, maç öncesinde Konyaspor’un teknik direktörü Buğra hocaya da geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa zamanda iyileşmesini diledi.

Hedeflerinin Galatasaray’ın oyun gücünü artırmak olduğunu vurgulayan Buruk, “Konsantrasyonumuzu devam ettirmek, motivasyonumuzu daha yukarıya çekmek istiyorduk. Hedefimiz tabii ki Türkiye Kupası’nı kazanmak, finali oynamak,” açıklamasını yaptı. Buruk, düşman takımın baskılarını doğru paslarla kırdıklarını ve genel olarak rahat bir oyun sergilediklerini belirtti.

RYÜKSELİŞ VE MOTİVASYONUN ARTIMI

Buruk, bir gazetecinin son haftalardaki performansa dair sorusuna ise yanıt verdi. “Yeni tesise geçmemiz, özellikle çalışma kalitemizi artırdı. Güzel sahalar, güzel bir tesis, yenilenme anlamında birçok şeyin çok daha profesyonel bir şekilde yaşandığı bir tesise geçtik. Bu da oyuncuların motivasyonunu artırıyor,” diye konuştu. Kötü bir Beşiktaş maçı geçirdiklerinden bahseden Buruk, buna rağmen sonraki dönemde yükselişin yaşandığını ve takım olgusunun güçlü bir şekilde oluştuğunu ifade etti.

DOĞRU ZAMANDA YÜKSELİŞ

Buruk, “Bence doğru zamanda yükseldik. Performansımızla Avrupa Kupası’nda da yer alabilirdik, bu yüzden üzgünüm,” diyerek Türkiye Kupası’ndaki finale ulaşmanın ve ligde 5 puan önde olmanın önemine vurgu yaptı. Son iki yılda taraftarlarıyla birlikte yükseliş gösterdiklerini belirten Buruk, “Bunu devam ettirmek istiyoruz,” dedi.