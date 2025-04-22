Galatasaray, Konyaspor’u 5-1 Yendi

GALATASARAY’IN HEDEFİ KUPA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor’u 5-1 mağlup ettikleri Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, “Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz” diyerek, takımın amacının başarı olduğunu vurguladı.

RAKİBİ KAZANDIRAN PERFORMANS

Karşılaşma sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Okan Buruk, maç öncesi rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Galatasaray’ın bu zorlu maçta rakibe karşı üstün bir oyun sergilediğini belirten Buruk, “Bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla kırdık. Rahat bir oyun ve galibiyet oldu. Çok üstün bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

TARAFTAR VE OYUNCULARA TEŞEKKÜR

Buruk, maçın ikinci yarısında rakiplerine bazı pozisyonlar verdiklerini ancak yine de net fırsatlar yakaladıklarını aktardı. “Bugün bizim için önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum ve her zaman bizimle beraber olan taraftarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum” diyerek, hem oyuncularına hem de destek olan taraftarlara teşekkürü ihmal etmedi.