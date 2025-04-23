Galatasaray, Konyaspor’u Yendi, Finalde

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor’u 5-1 mağlup ettikleri Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz” dedi. Bu zafer, Galatasaray’ın finale yükselme başarısını simgeliyor.

HAKEME GEÇMİŞ OLSUN

Buruk, maç öncesinde rahatsızlandığı için oyuna başlayamayan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Galatasaray’ın başında bulunduğu bu önemli müsabaka sonrası, Buruk, rakipleriyle ilgili tahminlerini paylaşarak, “Bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla kırdık. Rahat bir oyun ve galibiyet oldu” şeklinde konuştu.

ÜSTÜN PERFORMANS

Galatasaray Teknik Direktörü, takımının performansını değerlendirerek, “Çok üstün bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarının belli bölümlerinde rakibimize verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bunlar da normal ama yine çok net gol pozisyonlarına girdik” ifadelerini kullandı. Oyuncularına ve takımı destekleyen taraftarlara teşekkür eden Buruk, bu galibiyetin kendileri için son derece değerli olduğunu vurguladı.