Galatasaray, Konyaspor’u Yendi, Finaldeyiz

GALATASARAY’IN HEDEFİ KUPA

Galatasaray’ın teknik sorumlusu Okan Buruk, Konyaspor’a karşı kazandıkları maçın ardından, “Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz” şeklinde ifade etti. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Konyaspor’u 5-1 yenerek finale yükseldi.

RAKİBİMİZİ BEKLİYORUZ

Basın toplantısında konuşan Buruk, karşılaşma öncesinde rahatsızlanarak maça çıkamayan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Müsabakayla ilgili düşüncelerini aktaran Buruk, “Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Galatasaray’ın müzesine kupa da kazandırma şansımız olur” dedi.

ÜSTÜN BİR OYUN

Takımın performansına değinen Buruk, karşılaşmanın ilk kısmında rakibin yapacağı baskılara karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. “Bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla kırdık. Rahat bir oyun ve galibiyet oldu. Çok üstün bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum” diyerek, ikinci yarıda rakiplerine verdikleri pozisyonların da normal olduğunu belirtti. Bu galibiyetin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Buruk, oyuncularına ve her zaman destek olan taraftarlarına teşekkür etti.