Galatasaray Kritik Deplasmanda Avantaj Arıyor

MAÇ VE HAKEM ÜÇLÜSÜ BELLİ OLDU

Alkmaar’daki AFAS Stadı’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma, saat 23.00’te başlayacak. Müsabakayı yönetmek üzere Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro atanmış durumda. Maçta yardımcı hakemlik görevini Bruno Jesus ile Luciano Maia üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Joao Gonçalves olacak. Ayrıca Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Tiago Martins görev alıyor.

MUHTEMEL KADRO

Az Alkmaar takımının muhtemel 11’inde şu oyuncular yer alıyor: Owusu-Oduro, Kasius, Goes, Penetra, Möller Wolfe, Koopmeiners, Clasie, Mijnans, Addai, Parrott ve Lahdo.