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Galatasaray Kulübü Dursun Özbek, 2026’yı umutla bekliyor

GALATASARAY BAŞKANINDAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “İnşallah 2026 yılında da 26. şampiyonluğumuz gelecek” diyerek gelecek hedeflerini paylaştı. 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğince Crowne Plaza Otel’de düzenlenen “25. Şampiyonluk Gecesi”nde bu açıklamalarda bulundu. Gecede, Dursun Özbek’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk Ünlüsoy ile davetliler de yer aldı.

Ankara’daki Galatasaraylılara Mesaj

Program öncesi gazetecilere açıklamalar yapan Dursun Özbek, “Ankara’daki tüm Galatasaraylılara sevgilerimi gönderiyorum. Galatasaraylıların Galatasaray’a gösterdikleri ilginin hiç eksilmemesi ve azalmamasını arzuluyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, Faruk Ünlüsoy’a da özel teşekkür ederek, “Her maçta yanımızda, ne sorunumuz olursa olsun yanımızda oluyor” dedi.

ŞAMPİYONLUK GECESİ RENKLENİYOR

25. şampiyonluğa özel pastanın kesildiği gecede, ünlü sanatçı Sıla konser verdi. Ayrıca, DJ Levent Özkazanç ile Yusuf Özer ve All Star Team’in performansı da geceyi renklendirdi. Katılımcılar, bu özel geceyi coşkuyla kutladı.

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