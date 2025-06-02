Galatasaray Kulübü PFDK’ya Sevk Edildi

SEVK EDİLEN KULÜPLERİN TARİHLERİ

GALATASARAY Kulübü, ‘çirkin ve kötü tezahürat’, ‘saha olayları’ ve ‘talimatlara aykırı hareket’ nedenleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Beşiktaş Kulübü de aynı nedenle kurula sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 02.06.2025 tarihinde gerçekleştirilen sevkleri açıkladı. Kurula sevk edilen kulüpler ve nedenleri şu şekilde sıralandı:

ONVO ANTALYASPOR’UN SEVK NEDENLERİ

ONVO ANTALYASPOR Kulübü, 30.05.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi ve “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca, ONVO ANTALYASPOR görevlileri Adnan Doğanay, Murat Akkaya, Seher Karakaş, Ömer Acar ve Ubeydullah Bayar’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

KASIMPAŞA A.Ş. ANTRÖNERİNE SEVK

KASIMPAŞA A.Ş. kulübü antrenörü Anıl Demirci, 30.05.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu maçındaki “talimatlara aykırı hareketi” ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 02.06.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

GALATASARAY’IN SEVKİ

GALATASARAY A.Ş. Kulübü, 30.05.2025 tarihinde GALATASARAY A.Ş. – RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

REEDER SAMSUNSPOR’UN SEVKİ

REEDER SAMSUNSPOR Kulübü, 01.06.2025 tarihinde oynanan REEDER SAMSUNSPOR – BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu maçındaki “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

BELLONA KAYSERİSPOR ANTRÖNERLERİ

BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü Fevzi Layiç, 01.06.2025 tarihinde oynanan REEDER SAMSUNSPOR – BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 02.06.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Aynı maçta antrenör Muhammed Türkmen’in de “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

BEŞİKTAŞ’IN SEVK NEDENİ

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü, 01.06.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK – BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevkine karar verildi.

SALONDA YAŞANAN OLAYLAR

ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ, 01.06.2025 tarihinde ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ – BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Play Off müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. BATMAN PETROL SPOR A.Ş. de aynı müsabakadaki “saha olayları” dolayısıyla PFDK’ya sevk edildi.