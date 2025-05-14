Galatasaray Kupa Kazandı, Okan Buruk Mutlu

GALATASARAY’IN KUPA ZAFERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor’u 3-0 yenerek Türkiye Kupası’nı kazandıkları maçı değerlendirdi. “İki yarıda erken bulduğumuz gol işimizi kolaylaştırdı, kupayı kazandığımız için mutluyuz” dedi. Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleştirdiği karşılaşmada Trabzonspor’u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray, 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası’nın şampiyonu oldu ve kupayı 19. kez müzesine götürdü.

HEDEFLERİ DAHA ÇOK KUPA

Kupa zaferinin ardından yapılan basın toplantısında Okan Buruk, mutlu olduklarını ve daha fazla kupa hedeflediklerini belirtti. “Bugün güzel bir ortam vardı. Genel olarak güzel bir final oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Trabzonspor da iyi oynadı. Fatih hoca ve rakibi tebrik ediyorum” diyen Buruk, iki yarıda erken buldukları gollerin işleri kolaylaştırdığını ve taraftarlara teşekkür etti. Hafta sonu da ligde şampiyon olmayı istediklerini ifade etti. “Bu sezon hedefimiz 2 kupaydı, birini aldık, biri kaldı” diye de ekledi.

AVRUPA HEDEFİ

Okan Buruk, Türkiye’deki son yıllarda önemli başarılar elde ettiklerini ve asıl hedeflerinin Avrupa’da başarı olduğunu vurguladı. “Türkiye liginde önemli bir kadro ile önemli başarılar elde ettik. Avrupa’da da önemli maçlar oynadık” dedi. Bu sezon keyifli maçlar sergilediklerini ancak Spurs karşısında etkileyici bir performans sergilediklerini belirtti. “Hafta sonu ligde de şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyoruz. Bundan sonra en önemli hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı olmak” şeklinde konuştu.

RIVALSIZ DURUM VE SAYGI

Trabzonspor’un seremoniye çıkmama kararıyla ilgili bir soru üzerine Buruk, “Ben saygı duyuyorum. O duruşa da saygı duyuyorum. Rakibimiz tepkinin bizimle ilgili olmadığını söyledi” yanıtını verdi. “Burada Trabzonspor farklı bir duruş sergiledi. Onlara da çok saygı duyuyorum” diyerek durumu değerlendirdi.