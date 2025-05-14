Galatasaray, Kupada Trabzonspor’la Buluştu

GALATASARAY’DA DEĞİŞİM

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, son maçta ilk 11’de iki değişiklik yaptı. 35. haftada 4 gün önce oynanan karşılaşmada Galatasaray, Trabzonspor’u 2-0 mağlup etmişti. Bu kez Gaziantep Stadı’nda gerçekleşen Türkiye Kupası maçında, Buruk sahaya ideale yakın bir kadro sürdü. Deneyimli teknik direktör, kalede Günay Güvenç, savunmada Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, orta sahada Mario Lemina, Lucas Torreira, forvette ise Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’i ilk 11’de oynattı. Yedek kulübesinde ise Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata yer aldı. Buruk, geleneksel kadrosunda yer alan kaleci Muslera’yı yedeğe çekerken, tüm Türkiye Kupası maçlarında forma fırsatı bulduğu Günay’ı tercih etti. Ayrıca, sol bekte Ismail Jakobs’un yerine Eren Elmalı’yı görevlendirdi.

TRABZONSPOR İDEAL KADROYA DÖNDÜ

Galatasaray ile dört gün önceki lig maçında oyuncu rotasyonuna giden Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, bu sefer en güçlü kadrosu ile maça çıktı. Tekke, takımını Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Batista Mendy, Anthony Nwakaeme ve Simon Banza’dan oluşturduğu 11 ile sahaya sürdü. Yedek oyuncular arasında ise Muhammet Taha Tepe, John Lundstram, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Deniz Dragus, Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz yer aldı. Teknik direktör Tekke, 2-0 kaybettikleri önceki maçta oynattığı Enis Destan’ı sakatlığı nedeniyle kadroya almadı. Diğer dört oyuncu ise yedek tutuldu.

MAÇI BAKANLAR İZLEDİ

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tribünden izledi. İki bakan da Gaziantep Stadı’nda yapılan final maçını takip etti. Maç öncesi iki kulübün temsilcileri ile Gaziantep şehrinin yöneticileri arasında bir dostluk yemeği düzenlendi. Gaziantep Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı’nda gerçekleşen yemekte, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin önde gelenleri, Galatasaray ve Trabzonspor’un başkanları Ertuğrul Doğan ile Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.

DOSTLUK GÖRÜNTÜLERİ

İki takım taraftarları, final maçı öncesinde Gaziantep’te dostluk görüntüleri oluşturdular. Şehre gelen taraftarlar, kafe ve restoranlarda bir araya gelerek zaman geçirdi. Birlikte marşlar söyleyen sarı-kırmızılı ve bordo-mavili taraftarlar, zaman zaman el ele tutuşarak horon oynadı. Sosyal medyada bu dostluk görüntüleri yoğun bir şekilde paylaşıldı.

Müsabaka için Gaziantep’te bulunan Galatasaray taraftarları, 5 yıldızlı bayraklar ile dikkati çekti. Trendyol Süper Lig’de bitime 3 hafta kala Fenerbahçe’nin 8 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3. ve toplamda 25. şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta. Taraftarlar, Türkiye Kupası finali için Gaziantep’te seyyar satıcılardan bu bayrakları alarak yürüyüş yaptı. Ayrıca, Galatasaray taraftarları İsrail saldırısı altında olan Filistin’e de destek verdi. Müsabaka öncesi “Kahrolsun İsrail, Filistin’e özgürlük” şeklinde tezahürat yaptılar.