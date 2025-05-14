Galatasaray, Kupayı 19. Kez Kazandı

OSIMHEN’İN YILDIZLAŞTIĞI FİNAL MAÇI

Galatasaray, Trabzonspor’u 3-0 yenerek 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Bu önemli karşılaşma, Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleşti ve sarı-kırmızılı takımın gollerini Victor Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz attı. Böylelikle Galatasaray, Türkiye Kupası’nı 19. kez müzesine götürdü.

KUPA TÖRENİ VE OSIMHEN’İN BAŞARISI

Karşılaşmanın ardından, spor yazarları tarafından yapılan oylama sonucunda maçın en değerli oyuncusu olarak, sahada 2 golle öne çıkan Victor Osimhen seçildi. Bu sezon Türkiye’de toplamda 35 gol atan Osimhen, en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırdı. Ayrıca kupa töreni öncesinde Osimhen’e özel bir plaket sunuldu.