Galatasaray, Kupayı Hacıosmanoğlu’ndan Aldı

GALATASARAY, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA ZAFERİNLİK KAZANDI

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Bu galibiyetle birlikte, takım müzesine 19. kupasını kazandırmış oldu. Başarı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun elinden kupa alarak kutlandı. Sarı-kırmızı futbolcular, kupayı havaya kaldırırken büyük bir mutluluk yaşadı.

GALATASARAY’IN GOL PERFORMANSI

Final maçı, Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleşti ve Galatasaray, Osimhen’in iki golü ve Barış Alper Yılmaz’ın golü ile karşılaşmayı 3-0’lık skorla tamamladı. Böylece, 2024-2025 sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu olarak tarihe geçti. Maç sonrasında Galatasaraylı oyuncular ve taraftarlar arasında büyük bir sevinç yaşandı.

KUPA TÖRENİ VE COŞKU

Maçın hemen ardından kurulan platformda Galatasaraylı futbolcular, teknik ekip ve idareciler, madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan aldı. Törenin sonunda, Hacıosmanoğlu 63. Ziraat Türkiye Kupası’nı takım kaptanı Fernando Muslera’ya takdim etti. Muslera, kupa ile birlikte takım arkadaşlarının yanına giderek hep birlikte kupayı havaya kaldırdı. Galatasaraylı futbolcular, kupayı alarak taraftarların bulunduğu tribünlere gidip şampiyonluk sevincini coşkuyla kutladı.