Galatasaray, Kupayı Havaya Kaldırdı

GALATASARAY, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA ŞAMPİYON

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek kupayı 19. kez müzesine götürdü. Bu zaferde sarı-kırmızı takımı öne çıkaran goller, Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz’dan geldi. Maç, Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleşti ve Galatasaray, zafere ulaşarak 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu oldu.

KUPA TÖRENİ VE SEVİNÇ

Finalin hemen ardından Galatasaray futbolcuları, teknik heyet ve diğer ekip üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan madalyalarını aldı. Hacıosmanoğlu, madalya dağıtımının ardından 63. Ziraat Türkiye Kupası’nı takım kaptanı Fernando Muslera’ya takdim etti. Kupayı alan Muslera, hemen ardından takım arkadaşlarının yanına giderek birlikte kupayı havaya kaldırdı.

Galatasaray takımı ve taraftarların sevinci, kupanın havaya kaldırılmasıyla daha da arttı. Sarı-kırmızı futbolcular, kupayı alarak taraftarların bulunduğu tribünlere giderek şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Bu anlar, futbolseverler için unutulmaz bir tablo oluşturdu.