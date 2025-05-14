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Galatasaray, Kupayı Kazanarak Coştu

BÜYÜK SEVİNÇLE KUPA KAZANDILAR

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 yenerek kupayı kazanan Galatasaray, maçın bitiş düdüğü ile birlikte coşku dolu anlar yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor karşısında Osimhen’in iki golü ve Barış Alper Yılmaz’ın bir golü ile etkileyici bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Galatasaray, 2024-2025 sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu unvanını kazandı.

TARAFTARLARLA PAYLAŞILAN SEVİNÇ

Hakem Cihan Aydın’ın maçı bitirdiğinin düdüğünü çalmasıyla birlikte Galatasaraylı oyuncular büyük bir sevinç yaşadı. Tribünlerdeki sarı-kırmızı taraftarların coşkusuna katılan futbolcular, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşamak için tribünlere doğru yöneldi. Taraftarlar, şampiyonluğun mimarları olan futbolcuları sırayla tribünlere çağırıp, üçlü pozlar çektirdi. Özellikle Osimhen, Muslera ve Günay’a büyük ilgi gösterildi. Galatasaraylı futbolcular, her üçlü fotoğraf sonrası mutlulukla eğlenmeye devam etti.

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