Galatasaray Kupayı Kazandı, Osimhen Açıklama Yapıyor

TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE GALATASARAY ZAFERİ

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep’te gerçekleştirilen maçı Galatasaray, 3-0’lık sonuçla kazandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen’den geldi. Galatasaray’ın öne çıkan isimlerinden Victor Osimhen, Türkiye Kupası maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Victor Osimhen, ilk olarak şunları söyledi: “Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz.”

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM

Türkiye’de en çok gol atan yabancı futbolcu olmasının hatırlatılması üzerine Osimhen, “Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim.” dedi.

KARARIM SEZON SONUNDA BELLİ OLACAK

Osimhen, taraftarların yönetime transfer çağrısıyla ilgili ise, “Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım.” ifadelerini kullandı.