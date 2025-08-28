Galatasaray Kura Çekimini Bekliyor

GALATASARAY’IN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Galatasaray, turnuvada doğrudan grup etabına katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılı takım, hangi takımlarla eşleşeceğini öğrenmek için heyecanla bekliyor. 28 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, büyük bir merakla bekleniyor. Bu etkinlik, Galatasaray’ın resmi YouTube kanalı, TRT Spor ve UEFA.tv üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak.

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK

Kura çekimi, Galatasaray’ın YouTube kanalı aracılığıyla şifresiz ve ücretsiz olarak takip edilebilecek. Ayrıca TRT Spor ekranlarından da izlenebilecek. TRT Spor frekans bilgileri ise şu şekildedir: 1. Digiturk: 86, 2. D-Smart: 86, 3. Kablo TV: 133, 4. Tivibu: 85, 5. Turkcell TV+: 70 ve şifresiz Türksat 4A. Bunun yanı sıra, UEFA’nın resmi yayın platformu UEFA.tv üzerinden de kura çekimi şifresiz olarak izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ GÜNÜ

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yapılacak. Bu önemli etkinlik, saat 19.00’da başlayacak ve futbolseverler için oldukça heyecan verici bir deneyim sunacak. Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak ve bu durum, sarı-kırmızılı takımın karşılaşabileceği rakiplerin güçlülerden oluşacağını gösteriyor. 1. torbada yer alan ekipler arasında Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City gibi takımlar bulunuyor. 2. torbada Arsenal, Juventus ve Atletico Madrid gibi önemli takımlar yer alıyor. 3. torbada ise Tottenham, Ajax ve Napoli gibi takımlar mevcutken, 4. torbada Galatasaray’ın yanı sıra Monaco, Athletic Bilbao, Newcastle United ve diğer takımlar yer alıyor.