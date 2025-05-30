Galatasaray, Kutlama İçin Stadyumda Toplandı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda sezonu iki şampiyonlukla tamamladıktan sonra, Başakşehir maçı sonrası stadyumda büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Süper Lig’in son haftasında evinde oynadığı maçı 2-0’lık skorla kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, RAMS Park’ta renkli kutlamalarla bu başarıyı taçlandırdı.

ŞAMPİYONLUK GÖSTERİSİ

Sahaya yansıtılan 5 yıldızlı Galatasaray logosunun ardından, stadyumun üzerinde dronlarla çeşitli görseller oluşturuldu. Daha sonra sahada bir platform kurularak, Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, kulüp çalışanları ve futbolcular sahneye tek tek davet edildi. Futbolcular, sahneye geldiklerinde kendi seçtikleri şarkılarla katıldılar.

MERTENS’İ ZİYARET VE HAREKETLİ ANLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kenan Doğulu’nun ‘Rütbeni bileceksin’ şarkısıyla sahneye çıkarak açılışı yaptı. Ayrıca, Belçikalı futbolcu Dries Mertens, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile sahneye geldi. Mertens’in, Ciro’yu kupanın içine koyduğu anlar kutlamalara eğlence kattı.

Barış Alper Yılmaz, sahaya horon oynayarak çıkarken, daha sonra Dries Mertens, Kerem Demirbay, Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu ona katıldı; birlikte performans sergilediler. Sezon boyunca parlayan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, ‘Yarim Yarim’ şarkısıyla sahneye gelirken, taraftarlar da “Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor” tezahüratları yaptı.

ICARDI’DEN DUYGULU ANLAR

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen Simge’nin ‘Aşkın olayım’ şarkısıyla sahneye çıktı ve sevgilisiyle birlikte taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlar hep birlikte bu şarkıyı söyledi.

MUSLERA’YA VEDA

Takımdan ayrılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, eşi, çocukları ve babasıyla birlikte sahnede yer aldı. Muslera, ilk geldiği yıl giydiği 25 numaralı formayla sahneye çıkarken, duygusal anlar yaşadı. Kaleci Türkçe olarak “Her şey için çok teşekkürler. Sizi seviyorum” şeklinde konuştu ve takım arkadaşları tarafından havaya atıldı.

Son olarak, bu sezon kazanılan iki kupa, Kaptan Muslera ve takım arkadaşları tarafından havaya kaldırıldı. Futbolcular, sahada birlikte şampiyonluklarını coşkuyla kutladı. Kutlamalarda, Galatasaraylı futbolcuların da sıkça seslendirdiği ve popülerliği artan Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho konser verdi.