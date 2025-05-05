Galatasaray Kutlamaları İçin Lvbel C5 Hazır

Galatasaray’ın Şampiyonluk Kutlamaları İçin Hazırlıklar

Süper Lig’de sezonun sona ermesine 4 hafta kala 8 puan farkla lider durumda olan Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlaması halinde gerçekleştireceği kutlamaların programını şekillendirmeye başladı. Bu kapsamda, Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında performans sergileyecek ilk sanatçı ünlü rapçi Lvbel C5 oldu.

Galatasaray’ın Şampiyonluk Kutlamalarının İlk İsminden Detaylar

Son günlerde Galatasaray’ın Kemerburgaz’daki tesislerini ziyaret eden 24 yaşındaki ünlü rapçi Lvbel C5’in şampiyonluk kutlamalarına katılacağı duyuruldu. Lvbel C5, “Havhavhav” adlı parçasıyla son dönemde dikkat çekmiş ve müzik listelerinde zirvede yer edinmişti. Bununla birlikte, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına Dua Lipa’nın gelip gelmeyeceği konusunda henüz kesin bir bilgi verilmedi.