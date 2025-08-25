Galatasaray’la Genç Sağ Bek Yolu Ayrılıyor

OYUNCU SATIŞI HAZIRLIĞI

Transfer döneminde gerçekleştirilen oyuncu alımlarıyla dikkat çeken Galatasaray, şimdi de oyuncu satışı için adım atıyor. Son şampiyonun genç sağ bek oyuncusu, teknik ekibin ve taraftarın ilgisini çekmeyi başaramadığı için bir ayrım noktasında bulunuyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktörden gelen olumsuz değerlendirmeler doğrultusunda oyuncunun menajerine yeni kulüp araması yapması için talimat verdi. Rasgele bir gelişme olarak, Alman ekibi Wolsburg’un, Galatasaray’da forma giyen genç futbolcu için kısa zamanda teklif sunması bekleniyor.