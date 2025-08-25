Gündem

Galatasaray’la Genç Sağ Bek Yolu Ayrılıyor

galatasaray-la-genc-sag-bek-yolu-ayriliyor

OYUNCU SATIŞI HAZIRLIĞI

Transfer döneminde gerçekleştirilen oyuncu alımlarıyla dikkat çeken Galatasaray, şimdi de oyuncu satışı için adım atıyor. Son şampiyonun genç sağ bek oyuncusu, teknik ekibin ve taraftarın ilgisini çekmeyi başaramadığı için bir ayrım noktasında bulunuyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktörden gelen olumsuz değerlendirmeler doğrultusunda oyuncunun menajerine yeni kulüp araması yapması için talimat verdi. Rasgele bir gelişme olarak, Alman ekibi Wolsburg’un, Galatasaray’da forma giyen genç futbolcu için kısa zamanda teklif sunması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Galatasaray Liderliği Averajla Ele Geçirdi

Süper Lig'in 3. haftası tamamlandı; Galatasaray, Trabzonspor'un önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Flaş

“Fenerbahçe İçin Her Şeyimi Vereceğim”

Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu Edson Alvarez, taraftarlarına en iyi performansını göstereceğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.