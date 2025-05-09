Galatasaray, La Laguna Tenerife’yi yendi

GALATASARAY, FİNALE YÜKSELDİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali yarı finalinde temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi La Laguna Tenerife ile karşılaştı. Müsabaka Yunanistan’ın Atina şehrindeki Sunel Arena’da gerçekleşti ve Galatasaray, maçı 90-80’lik skorla kazandı.

İSPANYOL EKİBİ İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Karşılaşma başladığında Galatasaray, Angel Delgado’nun pota altında bulduğu basketlerle öne geçti. İspanyol ekibi La Laguna Tenerife, Giorgi Shermadini aracılığıyla gelen sayılarla yanıt verdi. Marcelinho Huertas oyuna döndükten sonra, İspanyol takım 7. dakikada gerçekleştirdiği 6-0’lık serisiyle 15-13 öne geçti. İlk çeyrek sonunda La Laguna Tenerife, hata yapmayarak üstünlüğünü korudu ve çeyreği 24-20’lik skorla tamamladı.

TENERIFE, ÖNDE GİTTİ

İkinci çeyrekte La Laguna Tenerife, Thomas Scrubb’ın turnikesi ile 11. dakikada bir başka 6-0’lık seri yakaladı ve durumu 29-20 yaptı. Bu andan itibaren yüksek tempoyu bırakmayan İspanyol ekibi, 13. dakikada Tim Abromaitis ile farkı çift hanelere çıkardı: 33-22. Galatasaray yoğun bir çaba göstererek farkı kapatmaya çalıştı ve 18. dakikada James Palmer’ın dış atışıyla 12-0’lık bir seri yakaladı, ancak La Laguna Tenerife, soyunma odasına 43-40 önde gitti.

GALATASARAY, ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNE GEÇİRDİ

İkinci yarıya hızla başlayan Galatasaray, 22. dakikada James Palmer’ın üç sayılık basketi ile öne geçmeyi başardı: 43-45. Sarı-kırmızılılar, 26. dakikada Ebuka Izundu’nun smacıyla 9-0’lık bir seri daha yakalayarak 49-61 öne geçti. Galatasaray’ın takımı, sert savunma ile rakibine fazla sayı şansı vermeyip, Micheal Young’ın üç sayılık basketiyle son periyoda 64-55 önde girdi.

GALATASARAY GALİP GELDİ

Son çeyreğin başında Galatasaray farkı daha da artırarak 35. dakikada Will Cummings’in serbest atışıyla 8-0’lık bir seri yakaladı ve durumu 60-78’e taşıdı. Maçın geri kalanında rakibinin yaklaşmasına fırsat vermeyen Galatasaray, 90-80’lik skorla karşılaşmayı kazanarak finale adını yazdırdı.

ERGİN ATAMAN DA MAÇI İZLEDİ

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, La Laguna Tenerife ile Galatasaray arasındaki maçı yerinde izledi. Ataman, karşılaşmayı oğlu Sarp Ataman ve sarı-kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Natan ile birlikte takip etti.