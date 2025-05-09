Galatasaray, La Laguna’yı Yendi

MÜCADELE DETAYLARI VE PERİYOT SONUÇLARI

GALATASARAY, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four etabında İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife’yi 90-80 mağlup ederek finale yükseldi. Atina’daki SUNEL Arena’da gerçekleşen karşılaşmanın açılış periyodunda La Laguna Tenerife, etkili orta mesafe atışlarıyla öne çıkarken, Galatasaray fiziksel üstünlüğü kullanarak sayı buldu. İlk çeyreği başa baş götüren Galatasaray, Lluis Costa’nın son saniye üçlüğüyle devreyi 4 sayı farkla geride kapattı: 24-20.

İkinci çeyrekte La Laguna Tenerife, etkili atışlarla farkı açarak skorunu 40-25’e taşıdı. Galatasaray, başlangıçta savunmada zayıf görünmesine rağmen hızlı bir 12-0’lık seri yakalayarak arayı kapattı ve devreyi 43-40’lık skorla bitirdi. Sarı-kırmızılılar, soyunma odasına moralli girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GALATASARAY’IN HAKİMİYETİ

Üçüncü periyotta Galatasaray, 04.06 kala skoru 49-61 yaparak maçta hakimiyet kurdu. Bu periyotta dikkat çeken isim Ebuka Izundu oldu. Galatasaray, bu periyodun bitiminde Michael Young’un üçlüğüyle önde kapattı: 55-64.

SON ÇEYREK VE GALATASARAY’IN FİNALE YÜKSELİŞİ

Final periyoduna hızlı başlayan Galatasaray, Buğrahan Tuncer’in sayılarıyla farkı açtı. James Palmer Jr ile farkı 17 sayıya çıkardı: 60-77. Mücadele sona ererken Galatasaray, Will Cummings ve James Palmer Jr’ın etkili katkısıyla durumu 90-73’e taşıdı. La Laguna Tenerife, skoru 10 sayıya indirse de Galatasaray, mücadeleyi 90-80 kazanarak finale adını yazdırdı. Galatasaray’ın finaldeki rakibi, AEK – Unicaja Malaga maçının ardından belli olacak. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçı ise 11 Mayıs Pazar günü SUNEL Arena’da oynanacak.

EGİN ATAMAN MAÇI TAKİP ETTİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, La Laguna Tenerife – Galatasaray karşılaşmasını oğlu Sarp Ataman ile birlikte izledi.