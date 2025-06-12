Galatasaray, Leroy Sane ile anlaştı

GALATASARAY’LA ÜÇ YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray, dün İstanbul’a getirdiği Alman futbolcu Leroy Sane ile birlikte 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Sane’nin transferine dair Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.” ifadesine yer verildi.

TRANSFER DETAYLARI

Açıklamada, yapılan anlaşma çerçevesinde futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödeneceği belirtildi.