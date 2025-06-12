Galatasaray, Leroy Sane Transferini Onayladı

GALATASARAY’DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

GALATASARAY Kulübü, profesyonel futbolcu Leroy Sane’nin transferi ile ilgili olarak anlaşma sağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Kulüp, konuyla ilgili KAP’a yaptığı yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.” ifadesine yer verdi.

ANLAŞMA DETAYLARI

Yapılan anlaşmada futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödeneceği belirtildi. Bu detaylar, Sane’nin Galatasaray’daki geleceği hakkında önemli bilgiler sunuyor.