Galatasaray, Leroy Sane’ye imza attı

LERoy SANE’İN BAYERN MÜNİH’TEN AYRILIŞI

5 sezondur Bayern Münih’te mücadele eden yıldız oyuncu Leroy Sane, Alman kulübünün yeni sözleşme teklifini geri çevirerek takımdan ayrılma kararı aldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Arsenal ve Al Hilal’in ilgisini çeken 29 yaşındaki futbolcu ile görüşmeleri hızlandırdı ve Leroy Sane ile sözlü bir anlaşmaya vardığı belirtildi. Transfer sürecinin son adımlarının İstanbul’da gerçekleştirileceği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması beklentisi bulunuyor. Bayern Münih ile yollarını ayıran Sane, Galatasaray ile anlaşarak İstanbul’a gelip transfer işlemlerini tamamlayacak. Ayrıca, sarı-kırmızılı kulüp, Leroy Sane ile görüşmelere başladığını resmi hesaplarından da duyurdu.

GALATASARAY’IN RESMİ DUYURUSU

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Leroy Sane’nin transfer görüşmelerine başlandığını şu ifadelerle duyurdu; “Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

UZUN SÜRELİ ANLAŞMA

Galatasaray, Sane ile yıllık 11 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Foot Mercato’ya göre, bu anlaşma futbolcunun sarı-kırmızılı formayla uzun vadeli bir birlikteliğini sağlayacak. Bazı kaynaklardan alınan bilgilere göre, Sane’nin yıllık net gelirinin, bonuslarla birlikte 15 milyon euroya ulaşabileceği bilgisi aktarılıyor.