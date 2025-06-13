Galatasaray, Leroy Sane’yi tanıttı

GALATASARAY’DAN UNUTULMAZ TRANSFER ŞOVU

Galatasaray, yeni transferi Leroy Sane için Galata Kulesi’nde gerçekleştirdiği etkinlikle dikkatleri üzerine çekti. Saatin 00:00’ı gösterdiği anda, sarı-kırmızılı takım, Galata Kulesi’ne Sane’nin görüntüsünü yansıttı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesaplarından duyurulan bu şovda, “5 yıldız” ifadesi ve Şampiyonlar Ligi vurgusu öne çıktı. Eşsiz anların yaşandığı bu sırada, Şampiyonlar Ligi müziği de performansa eşlik etti. Kulüp, bu etkinlik ile taraftarlarına unutulmaz bir deneyim sundu.