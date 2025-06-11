Galatasaray, Leroy Sane’yi transfer ediyor

GALATASARAY, LEWIS SANE İLE ANLAŞMA AŞAMASINDA

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Leroy Sane transferinde önemli bir aşamaya geldi. Sarı kırmızılıların, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladığı yönünde bilgiler mevcut.

BERK GÖL’DEN YORUMLAR

Sport yorumcusu Berk Göl, Galatasaray’ın Leroy Sane transferi hakkında detaylı bilgiler verdi. Göl, “Galatasaray, Leroy Sane transferini bitirme noktasına geldi. Aldığımız bilgiler oyuncunun artık sadece ıslak imzasının beklendiği ve tercihinin belirgin bir şekilde Galatasaray’dan yana olduğu yönünde. Bu durum böyle,” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, “Leroy Sane, diğer teklifleri kabul etmiyor. Arsenal’ın önceliği vardı ama Arsenal’dan istediği teklifi alamayınca Galatasaray’a gelmeyi kabul etti. Bu, oldukça önemli bir transfer,” diye ekledi.

TRANSFERİN SON DETAYLARI

Sky Sport’un aktardığı bilgilere göre, Galatasaray, Leroy Sane ile sözlü bir anlaşma sağladı. Transferdeki son detayların İstanbul’da görüşüldüğü bilgisi özellikle dikkat çekiyor. Athletic’te geçen habere göre ise Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Haberde belirtildiğine göre, Sane ile yıllık net 15 milyon euroya kadar çıkan bir ücret üzerinde anlaşıldığı vurgulandı. Galatasaray, Bayern Münih’in sözleşme uzatma teklifi ve Fenerbahçe’nin yüksek maaş önerisine rağmen Sane’yi ikna edebilmiş durumda.