Galatasaray, Leroy Sane’yi transfer ediyor

GALATASARAY, SANE TRANSFERİNDE SON AŞAMADA

Süper Lig’in önde gelen ekiplerinden Galatasaray, Alman futbolcu Leroy Sane’nin Bayern Münih ile olan sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte transferinde önemli bir aşamaya ulaştı. Sky Sport’un haberine göre, Leroy Sane, Bayern Münih tarafından sunulan teklifin iyileştirilmiş halini kesin bir şekilde reddetti ve kulübe takımdan ayrılacağını bildirdi.

GALATASARAY’IN İYİMSER YAKLAŞIMI

Ayrıca transfer uzmanı Fabrizio Romano, Galatasaray’ın Leroy Sane transferinde önemli bir yol katettiğini duyurdu. Romano, “Galatasaray, Sane transferini bitirme konusunda iyimser ve kendinden emin. Galatasaray yönetim kurulu ve başkanı, Sane’den onayı alıp onu transfer etme konusunda kendinden emin. Görüşmeler olumlu ilerliyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

TRANSFER HABERLERİ GÜÇLENİYOR

Diğer yandan Bild gazetesi de Leroy Sane’nin Galatasaray’a transferinin çok yakın olduğunu dile getirdi. Son olarak Foot Mercato, Galatasaray’ın Sane ile yılda 11 milyon eurodan 3 yıllık bir anlaşma sağladığını belirtti.